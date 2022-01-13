Bağlar Belediyesi araç filosunu 5 yeni araçla güçlendirdi

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, temizlik, fen işleri ve engelli vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere 5 yeni aracı filosuna kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye yaz ve kış aralıksız olarak sürdürdüğü hizmet seferberliğinde teknik imkanlarını, 3 temizlik, 1 iş makinası ve 1 engelli aracıyla güçlendirdi.

Yeni araçlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun katılımıyla Şehit Polis Memuru Atakan Arslan Hizmet Binası'nda teslim alınarak, ilgili birimlerin kullanımına sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmalarında değerlendirilecek araçların halka daha iyi hizmet sunulmasında önemli kolaylık sağlayacağını belirtti.

Göreve geldikten sonra üç yıl içerisinde büyük hizmetleri Bağlar'a kazandırdıklarını aktaran Beyoğlu, "Hem hizmet ediyoruz hem daha iyi hizmet için teknik imkanlarımızı artırıyor, araç filomuza da takviyeler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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