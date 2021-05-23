Bağlar Belediyesi 25 bin metrekarelik araziyi parka dönüştürdü
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Bağlar Belediyesi 25 bin metrekarelik araziyi parka dönüştürdü

Bağlar Belediyesi 25 bin metrekarelik araziyi parka dönüştürdü
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik araziyi parka dönüştürerek, vatandaşların dinlenebileceği yaşam alanı haline getirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik araziyi parka dönüştürerek, vatandaşların dinlenebileceği yaşam alanı haline getirdi.

Parka, dünyanın ilk robotlarını yapan ünlü İslam alimi El Cezeri'nin ismi verildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, amaçlarının millete huzur bulacakları yaşam alanları kazandırmak olduğunu söyledi.

Beyoğlu, "Aynı zamanda çok şey borçlu olduğumuz değerlerimizin isimlerini vererek yeni nesillerin hafızasında bu bilgeleri ve ilim insanlarını yaşatmak istiyoruz. Bu parkımıza El-Cezeri'nin ismini verdik. Halkımız bu kararlardan çok memnun. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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