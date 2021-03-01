Bağlar Belediyesi 1 yılda 4 milyon 728 bin ambalaj atığı topladı
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Bağlar Belediyesi 1 yılda 4 milyon 728 bin ambalaj atığı topladı

01.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:46
Bağlar Belediyesi 1 yılda 4 milyon 728 bin ambalaj atığı topladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmalarına devam eden Bağlar Belediyesi, 1 yılda 4 milyon 728 bin ambalaj atığı topladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmalarına devam eden Bağlar Belediyesi, 1 yılda 4 milyon 728 bin ambalaj atığı topladı.

Diyarbakır'da sıfır atık belgesi alan Bağlar Belediyesi, 12 Temmuz 2019 tarihli 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilçe sınırları içerisinde yer alan firma ve işletmeler üzerinden denetimler gerçekleştirerek eksiklerin giderilmesini sağlıyor.

Geri dönüşüm konusunda ciddi bir başarı elde ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "2020 yılı içerisinde 4 milyon 728 bin kilogram ambalaj atığı toplayarak çevrenin korunmasını sağladığımız gibi vatandaşlarımızı ve esnafımızı bilgilendirerek çevre bilinci oluşturuyoruz. Hedefimiz bu başarıyı daha da artırmak olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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