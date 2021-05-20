Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail'in zulmüne kınama
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Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail'in zulmüne kınama

Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail'in zulmüne kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye meclisi, yayınladığı bildiri ile işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye meclisi, yayınladığı bildiri ile işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

İşgalci İsrail devletinin mazlum Filistin halkına yönelik zulmü ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik hukuk tanımaz saldırıları İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla kınandı. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun başkanlığında toplanarak konuyla ilgili ortak karar alındı. Açıklamada, "Terör devleti işgalci İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri vahim bir boyut kazanmıştır. Savunmasız çocukları, gençleri, kadınları ve yaşlıları katledecek kadar vicdandan ve merhametten nasibini almayan bu zalim diktatör İsrail hükümetinin gösterdiği barbarlığa, insanlık dışı muameleye insanlığın sessiz kalmayarak bu işgalci ve soykırımcı zihniyete gerekli cevapların verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz konusu Müslümanlar ve mazlum halklar olunca 3 maymunu oynayarak İsrail'in zulmüne prim tanıyan doğrudan ve dolaylı olarak destek veren sözde batının medeni devletleri de tarihin en büyük insanlık suçuna ortak olmuşlardır" denildi.

"Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak Filistin halkının yanındayız"

İsrail'in en büyük gücünü bugüne kadar yaptığı zulümlerin cezasız kalmasından aldığı dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkının topraklarını terör uygulayarak işgal eden ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldırılar gerçekleştiren, suçsuz ve savunmasız insanları katleden İsrail, en büyük gücünü bugüne kadar yaptığı zulümlerin cezasız kalmasından almaktadır. Tarih boyunca 3 kutsal dinin ortak merkezi ve medeniyetlerin buluşma noktası olarak kabul edilen Kudüs bu kural tanımaz sözde devletin kontrolüne bırakılamaz. Bu hususta işgalci İsrail zulmüne son verene kadar bütün mücadelenin uluslararası boyutlarıyla sürdürülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i Diyarbakır'da Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin torunları ve Bağlar Belediyesi Meclisi olarak İsrail'in masum sivillere ve kutsal mekanlara yönelik sinsice saldırılarını ve hukuk tanımazlığını şiddetle kınıyor, mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu buradan bütün dünyaya haykırıyoruz." - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail'in zulmüne kınama
Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail'in zulmüne kınama
Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail'in zulmüne kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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