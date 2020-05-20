Bağlar Belediye Başkanından karantinadaki vatandaşlara tatlı ikramı
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Bağlar Belediye Başkanından karantinadaki vatandaşlara tatlı ikramı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, karantinadaki Türk vatandaşlarına tatlı ikram etti.

Bağlar Belediye Başkanından karantinadaki vatandaşlara tatlı ikramı
20.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:22

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, karantinadaki Türk vatandaşlarına tatlı ikram etti.

Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilerek Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen ve karantina süreci devam eden vatandaşları Kadir Gecesinde ziyaret etti, tatlı ikramında bulundu.

"Sizler burada huzur ve güven içerisinde bizlerin misafirisiniz." diyen Beyoğlu, karantinadaki vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Beyoğlu, ziyaret sırasında yurt bahçesindeki yeşil alana fidan dikti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan anısına dikilen fidanları da suladı.

Vatandaşların Diyarbakır'da huzur ve güven içerisinde olduğunu belirten Beyoğlu,"Devletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu başarılı mücadele (Kovid-19) ile dünyaya örnek oldu. Devletimiz hem kendi vatandaşlarını mağdur etmedi hem de dünyanın her yerine yardım eli uzattı. Böyle bir lidere ve devlete sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sizler karantina süreci bitene kadar burada bereketi ve misafirperverliği ile ünlü kadim kentimizin misafirlerisiniz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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