Bağlar Belediye Başkanından "Gaziler Günü" mesajı

19.09.2019 12:34

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Beyoğlu, mesajında gaziliğin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şehadetle birlikte 'gazilik' de bu toprakların en temel değeridir, yaşam nefesidir, vatan savunmasının ruhunu oluşturmaktadır. Yüce bir iman ve inanç barındıran bu duygu her zaman canlılığını korumaktadır. Huzur ve güvenlik içinde yaşadığımız, her karışında ecdadımızın yazdığı kahramanlık destanlarının izini taşıyan cennet vatanımız, şehit ve gazilerimizin şanlı mücadelesi sayesinde bizlere miras kalmıştır. Aziz vatanımızın bütünlüğü, milletin selameti, varlık ve birlik mücadelemizde kahraman gazilerimizden aldığımız ilhamla, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız bütün tehditleri bertaraf edeceğiz. Buna olan inancımız tamdır."

Kaynak: AA