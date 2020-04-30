Bağlar Belediye Başkanı yangında hasar gören muhtarlık bürosunu ziyaret etti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yangında hasar gören muhtarlık bürosunu ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yangında hasar gören muhtarlık bürosunu ziyaret etti.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonucu hasar gören Şeyh Şamil Mahallesi muhtarlığı bürosunu ziyaret ederek, muhtar Mehmet Kızıltepe'ye geçmiş olsun dileğini ileten Beyoğlu, vatandaşlara yönelik hizmetlerin aksamaması adına muhtarlık bürosunda meydana gelen zararın giderilmesi için gerekli desteği sunacaklarını aktardı.

Başkan Beyoğlu, vatandaşlara yönelik hizmetlerin aksamaması adına muhtarlık bürosunda meydana gelen zararın giderilmesi için gerekli desteği sunacaklarını söyledi.

Beyoğlu, kimsenin zarar görmemiş olmasının tesellileri olduğunu dile getirdi.

Muhtar Kızıltepe de, yangının çıkış nedenini kesin olarak bilmediklerini ifade ederek, ziyaretinden ve desteklerinden dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra mahallede yaşayan vatandaşlarla görüşerek, sorunlarını dinleyen Beyoğlu, belediye olarak tüm imkankarıyla milletin hizmetinde olduklarını, bu anlayışla yola devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA