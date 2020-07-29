Bağlar Belediye Başkanı'ndan vatandaşlara Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları çağrısı
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Bağlar Belediye Başkanı'ndan vatandaşlara Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları çağrısı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı'ndan vatandaşlara Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları çağrısı
29.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:34

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Vatandaşların tedbirlere yeterince uymaması sonucu olarak kentte vaka sayısının bir türlü düşmediğini belirten Beyoğlu, son derece basit olan kurallara uyarak bayramı huzur ve sağlıkla geçirmenin mümkün olduğunu aktardı.

Öte yandan Bağlar Belediyesi, Kurban Bayramı ile ilgili önemli tedbirler aldı.

Kurban satış yeri olarak Yeniköy Mezarlığı karşısı belirlendi.

Kurban kesimi için de Mardin yolu üzeri 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı oto yıkama yeri ve Şanlıurfa yolunun 25. kilometresinde bulunan Besi Organize Sanayi bölgesi Beymir Et Kombinası yerinde karar kılındı.

Kesim ve satışların Kovid-19 önlemlerine uygun olarak hijyenik koşullarda gerçekleşmesi için önlemler alındı.

Buna göre satış ve kesim yerlerinde görev alacak belediye personelince vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunulacak.

Belediye Başkanı Beyoğlu, salgın riskinin Diyarbakır'da ciddi boyutlarda seyrettiğine dikkati çekerek vatandaşlardan Kurban Bayramı'nda tüm tedbirlere uymalarını istedi.

"Nice bayramları sevdiklerimizle beraber değerlendirmek için bu bayramda koronavirüse bayram yaptırmayalım." diyen Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Son derece basit olan kurallara herkesin uyması gerekir. Toplu etkinliklere katılmayalım, sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım. Birbirimizle yakın teması keselim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı ve başarılı şekilde yürütülen bu mücadeleden zaferle ayrılmak için hepimiz kendi tedbirlerimizi kendimiz almalıyız. Belediye olarak kurban kesimi ve satışı olmak üzere tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Ancak bu tek başına yetmez. Vatandaşlarımızın da bu konuda tedbirli ve hassas olması gerekiyor.

Bu vesile ile başta Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve Bağlar halkımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin sağlık ve huzur içerisinde bayramı geçirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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