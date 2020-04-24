Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, market denetimine katıldı
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Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, market denetimine katıldı

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma kısıtlaması kararı gereği hafta sonunda kapalı olacak marketlerde gerçekleştirilen denetimlere Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı.

24.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:26
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, market denetimine katıldı

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma kısıtlaması kararı gereği hafta sonunda kapalı olacak marketlerde gerçekleştirilen denetimlere Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı.

Belediye ekipleriyle denetimler gerçekleştiren Beyoğlu, market çalışanları ve alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafe, maske kuralına riayet ettikleri için teşekkür etti.

Kısıtlama öncesinde Bağlar ilçesinde vatandaşların market alışverişlerine büyük ilgi gösterdikleri gözlenirken, Beyoğlu alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunan Beyoğlu, "Devlet millet el ele verip bu işin üstesinden geleceğiz ve güzel günlere kavuşacağız." dedi.

Kaynak: AA

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