Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu kadın çalışanlarla buluştu
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Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu kadın çalışanlarla buluştu

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

08.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:38
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu kadın çalışanlarla buluştu

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Beraberinde eşi Dürdane Beyoğlu ile düzenlenen programa katılan Beyoğlu, günleri kutladığı kadınlara karanfil verdi.

Kadına yönelik faaliyetlerin toplumsal kalkınmaya katkı sunduğuna işaret eden Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Yüce Rabbimiz, peygamber efendimiz ve kutsal kitabımız kadına hak ettiği değeri vermemizi emrediyor.Temsil ettiğimiz siyasi gelenek bazında da kadın önemli yere sahiptir. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarı kadınları siyasette yönetimde ve iş hayatında etkin hale getirmek için devrim niteliğinde yeniliklere imza atmıştır. Biz belediye olarak da gerek kadın istihdamı gerekse kadına yönelik hizmetlerde örnek sayılabilecek noktadayız"

Kaynak: AA

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