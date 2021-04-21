Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
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Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği

Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki hafta önce çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Tuncay ailesine beyaz eşya ve mobilya desteği sağlayarak Ramazan ayında yüzlerini güldürdü.

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki hafta önce çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Tuncay ailesine beyaz eşya ve mobilya desteği sağlayarak Ramazan ayında yüzlerini güldürdü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından 11 Nisanda çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Tuncay ailesine beyaz eşya ve mobilya desteği sağlanarak ailenin Ramazan ayında yüzlerini güldürdü. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve oturma grubu hediye edilerek evin onarımı için de destek sağlanan anne Melek Tuncay, Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun yangından hemen sonra kendilerini ziyaret ederek moral verdiğini, kısa zamanda temin edilen eşyaların da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Beyoğlu'nun tamamen insani ve vicdani duygularla bunu yaptığını belirten Tuncay, "Yangında her şeyimiz gitti. Çok zor durumda olduğumuz anda başkanımız bizi ziyaret ederek desteğini ifade etti. Bugün de bize beyaz eşya ve mobilya ürünleri göndererek sürpriz yaptı. Mübarek ayda bizi çok mutlu etti. Allah kendisinden razı olsun, rabbim halkın yanında olan böyle idarecilerin sayısını artırsın" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği
Başkan Beyoğlu'ndan evi yanan aileye eşya desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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