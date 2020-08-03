Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu esnafı ziyaret etti, bayramlarını kutladı Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Başkan Beyoğlu, Kurban Bayramı'nın son günününde Nükhet Coşkun, Girne, Gürsel ve Fatih caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşın bayramını kutlayan Beyoğlu,"Yüce dinimize göre bayram paylaşmaktır, kardeşliği pekiştirmektir. Kardeşlerimizle bir araya gelerek gönüllere dokunmaktır.Bizler de bu vazifemizi yerine getirmeye çalıştık. Aziz milletimizin kadirşinaslığı bizi çok mutlu etti. Milletimizin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA