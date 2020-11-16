Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu yapımı süren iki parkta incelemede bulundu
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu yapımı süren iki parkta incelemede bulundu

16.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:41
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu yapımı süren iki parkta incelemede bulundu

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi'nde yapımı süren iki parkta incelemelerde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi'nde yapımı süren iki parkta incelemelerde bulundu.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, Bağcılar Mahallesi'nde bir süre önce 25 bin ve 8 bin metrekare alanda yapımına başlanan iki parkta çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi 1198'inci Sokak yakınlarında bulunan 8 bin metrekare parkta ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığı, diğer alt yapı ve peyzaj çalışmalarına geçildiğini belirtti.

Çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik deneyimlerinden ve bu konudaki başarısından esinlenerek çevreyi koruyan belediyecilik yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hazır hale getirerek ilçemizin yeni oksijen depoları olarak aziz milletimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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