Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşları ziyaret etti
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşları ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

5 Nisan Mahallesi'nde bazı vatandaşların evine misafir olan Beyoğlu, "Her kesimdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyerek birlikte çözüm üretiyoruz." dedi.

"Sorunları çözmek elbette çok önemli ve biz bunu amaçlıyoruz. Ancak bizim asıl düşüncemiz vatandaşlarımıza önemli olduklarını hissettirmektir." diyen Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Buralar mazeret üretme makamları değil, çözüm üretmesi gereken makamlardır. Vatandaşımızı kendi ayağımıza getirmeyiz. Biz onların ayağına gideriz, çözüm için ne gerekiyorsa onu yaparız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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