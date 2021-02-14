Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Vali Yardımcısı Coşkun'u ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'u ziyaret etti.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'u ziyaret ederek bölgenin ekonomik kalkınması için hayati önem taşıyan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi proje hakkında istişarelerde bulunan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin terörden arındırılarak ekonomik anlamda gelişmesi için vermiş olduğu mücadelenin sonucu olarak bu gibi projelerin hayata geçtiğini söyledi.

Projede emeği geçen AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve buna bağlı olarak bölgemiz dev yatırım hamleleriyle gelişiyor. Bir yandan belediyemizin 23 ayda hayata geçirdiği alt yapı çalışmaları ve hizmetler, diğer yandan büyük bir müjde olarak kabul ettiğimiz Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi. Bağlar geçmişteki ihmallerden kaynaklı olan kabuğunu kırıyor, gelişerek geleceğe umutla bakıyor. Organize Sanayi Bölgesi Bağlarımız için ekonomik can damar anlamına geliyor."

Bağlar ilçesinde 3 milyon metrekarelik alanda kurulacak olan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi ile en az 10 bin kişiye iş ve istihdam imkanı amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya