Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu sokak hayvanlarına mama bıraktı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına ekiplerle mama bıraktı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına ekiplerle mama bıraktı.

Bağlar Belediyesi ekiplerince sokakta aç kalma tehlikesi yaşayan kedi ve köpekler için temin edilen mama ve yiyecekler ilçede sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bırakılıyor.

Çalışmalara katılan Beyoğlu da kedi ve köpeklere mama verdi.

Beyoğlu, yaptığı açıklamada, hayvanların önemine değinerek, onlara sahip çıkmanın ve yiyecek temin etmenin insani bir görev olduğunu aktardı.

Bunun dinin ve medeniyetin de bir gereği olduğunu dile getiren Beyoğlu, "Bu amaçla hazırladığımız mamaları hayvanların yoğun olduğu yerlere bıraktık. Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA