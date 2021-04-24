Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan vatandaşlara ziyaret
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan vatandaşlara ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan vatandaşlara ziyaret
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara yönelik gönül seferberliğini koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde de sürdürüyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara yönelik gönül seferberliğini koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde de sürdürüyor.

Beyoğlu, eşi Durdane Beyoğlu ile kapısını çaldığı evlerde vatandaşların daveti üzerine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek hayır dualarını alan Beyoğlu, sorun ve taleplerini dinlediği ihtiyaç sahibi ailelere desteğini ifade etti.

Vatandaşların ilgisinden memnun kalan Beyoğlu, "Bize her fırsatta kapılarını ve gönülleri açan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlar da Beyoğlu'na ziyaret ve sorunların çözümü için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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