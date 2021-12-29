Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan tek gözlü evde yaşayan aileye destek

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde tek gözlü evde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik aileye Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan yardım eli uzandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. İddiaya göre, Yunus Emre Mahallesindeki bir evin elektrik tesisatı hırsızlar tarafından tahrip edildi. Elektriksiz ortamda yaşamak zorunda kalan aileye ziyaret eden Başkan Beyoğlu, tek gözlü ve sobalı evde bir süre incelemelerde bulunduktan sonra sorunların çözümü için çalışma başlattı. Başkan Beyoğlu, evin elektrik tesisatını kendi imkanlarıyla yenileyeceklerini söyledi. Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber aileyi ziyaret eden Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade ederek, aileye gerekli yardımlarda bulunacaklarını kaydetti.

Maddi imkanları olmadığı için hayırsever bir vatandaş tarafından kendilerine tahsis edilen evde zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını belirten baba N.T, "6 kişilik bir aileyiz. Maddi imkanlarımız olmadığı için zor durumdayız. İlk kez bir yetkili bizi hatırlayarak ziyarete geldi. Bizimle yakından ilgilenen ve elektrik tesisatımızı yenileme sözü veren Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ediyoruz. Evin elektrik tesisatı hırsızlar tarafından çalındı. Ev sahibi burayı 3 yıllığına bize verdi. Bizden kira almıyor. Ama elektrik olmadığı için bu kış şartlarında çok zor durumdayız. İnşallah başkanımızın desteğiyle bu çileden kurtulacağız" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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