Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mağdur aileye destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mağdur aileye destek

07.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:14
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mağdur aileye destek

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyaretlerinde dramatik insan hikayeleriyle karşılaşıp ihtiyaç sahiplerine destek olarak gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyaretlerinde dramatik insan hikayeleriyle karşılaşıp ihtiyaç sahiplerine destek olarak gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Babaları tarafından terk edildikleri için anneleriyle beraber zor koşullarda hayat mücadelesi veren 3 çocuklu ailenin dramını öğrenen Başkan Beyoğlu, aileyi ikamet ettikleri evde ziyaret etti. Hasta olan ve bugüne kadar birçok ameliyat geçirdiği belirtilen anne M.A ile görüşerek teselli ve moral aşılayan Başkan Beyoğlu, aileye her türlü desteği sağlayacaklarının sözünü verdi. Başkan Beyoğlu, "Darda kalana ve mazlum olana kol kanat germek yüce dinimizin ve şanlı medeniyetimizin gereğidir. Milletin huzuru ve refahı için imkanlar dahilinde gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Aile, Başkan Beyoğlu'nun desteklerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Esra Dermancıoğlu
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mağdur aileye destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:30:57. #1.15#
title