Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan ilçede yaşayan vatandaşlara ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki vatandaşları evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki vatandaşları evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün birçok aileyi ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde de ziyaretlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını belirterek, vatandaşın gönlünü kazandıklarını, dualarını aldıklarını söyledi.

Haftasonunda gerçekleştirilen ziyaretlere AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya