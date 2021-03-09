Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

09.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:03
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan ve 554'üncü gününde olan aileleri ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sabırla evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ettiklerini söyledi. 554'üncü gün olduğunu ve 213 ailenin haklı, sabırlı bir nöbet tutuklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Annelerimizi, ailelerimizi kutluyoruz. Onların yanındayız, annelerimiz yalnız değil. Türkiye'miz 81 iliyle, insanlarıyla annelerimizin yanındalar. Annelerimizin duruşları, nöbetleri değerlidir. 13, 14, 15,16 yaşlarındaki çocukları dağa götürerek, kaçırarak yanlış yere götürerek bir yere varılmaz" dedi.

Başkan Beyoğlu, ailelerin ziyaretinde karanfil vererek kadınlar gününü de kutlayarak alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Mesut Bakkal Ali Şansalan Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 15:03:33. #1.16#
title