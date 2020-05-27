Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti
27.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:13

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Şeyh Şamil Mahallesi'ne bağlı Cengizler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Beyoğlu, geçmiş bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül seferberliği başlatıyoruz" sözlerini talimat olarak kabul ettiklerini belirten Beyoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız gönül seferberliği başlattı. Bu hepimiz için talimat ve mesajdır. Bugüne kadar zaten milletimizle içi içe olduk, dertleriyle dertlendik. Bundan sonra daha fazla vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Millete efendi olmak gibi düşünceye sahip değiliz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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