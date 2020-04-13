Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardında iş yerini açan esnafı ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardında iş yerini açan esnafı ziyaret etti.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan yasağın ardından Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Beyoğlu, yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Beyoğlu, salgın dolayısıyla zorunlu olmadıkça vatandaşın evinden çıkmamasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Yasak kararına ve salgınla ilgili tedbirlere titizlikle riayet eden değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz millet olarak önemli bir sınavdan geçiyoruz. vatandaşımızın izolasyon uygulaması lazım,"

Kaynak: AA