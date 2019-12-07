Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti

07.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:22

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafı ziyaret etti.

Beyoğlu, Bağcılar semtinde bulunan Kadın Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunan kadınların sorun ve taleplerini dinledi.

Kadınların dile getirdiği sorunları en kısa zamanda çözeceklerini dile getiren Beyoğlu, esnafın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Beyoğlu,"Alın teri ve emekle geçimlerini sağlayarak aile ekonomisine katkıda bulunan kadın kardeşlerimizi kutluyorum. Milletin emanetini taşıyoruz. Buna layık olmak için zaman ve mesai kavramına sığınmadan milletimizin içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA