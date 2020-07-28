Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan engelli çocuğa tekerlekli sandalye Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, engelli bir çocuğu tekerlekli sandalye ve ihtiyaç sahibi 50 çocuğa giyim yardımında bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, engelli bir çocuğu tekerlekli sandalye ve ihtiyaç sahibi 50 çocuğa giyim yardımında bulundu.

Başkan Beyoğlu, beraberinde eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve belediye meclis üyeleriyle Çiçekliyurt Mahallesini ziyaret etti.

Beyoğlu, daha önce ziyaret ettiği mahallede yaşayan bedensel engelli Medet Akpirinç'e söz verdiği tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi 50 çocuğa giyim yardımında bulunan Başkan Beyoğlu, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Beyoğlu, ziyaret ettikleri mahalle sakinlerinin kendilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Bizim misyonumuz gönüller inşa etmek ve ayrım yapmadan milletimizin her ferdine dokunmak, ilçemizin her karışına hizmet götürmek." dedi.

Mahalle muhtarı Mehmet Akpirinç ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarından dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA