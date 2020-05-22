Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan bayram mesajı
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan bayram mesajı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yayımladığı mesajla vatandaşların bayramını kutladı.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan bayram mesajı
22.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:50

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yayımladığı mesajla vatandaşların bayramını kutladı.

Beyoğlu, mesajında, Ramazan ayının bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlığın alışık olmadığı farklı bir iklimde geçtiğine dikkat çekti.

Bayramın fiziki olarak alışık oldukları eski bayramlar gibi olmayacağını işaret eden Beyoğlu, ancak ruh olarak değişen bir şeyin olmayacağını, manevi bir iklim ve ortak duygu dünyası ile bayramı kutlayacaklarını belirtti.

Beyoğlu, bayramda koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sekteye uğratılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sosyal mesafe ve hijyen koşullarına sonuna kadar dikkat edelim. Bayramımızı tedbirler ışığında kutlayarak bu alanda da dünyaya örnek teşkil eden ülke olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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