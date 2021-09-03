Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan annelerin eylemine bayraklı destek

HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan annelerin yürüyüşüne Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu kalabalık bir grupla katılarak destek verip eyleme katılanlara Türk bayrağı dağıttı.

HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan annelerin yürüyüşüne Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu kalabalık bir grupla katılarak destek verip eyleme katılanlara Türk bayrağı dağıttı.

Eylemin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, ilk günden beri büyük destek gördüklerini dile getirdiği Beyoğlu'na teşekkür etti. Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teröre karşı yürütülen başarılı mücadelenin yıllardır bölge halkına kaos ve huzursuzluk vererek evlatları annelerden koparan terör örgütüne büyük darbe vurduğuna dikkat çekerek annelerin ortaya koyduğu şanlı direnişin terör baronlarının kirli hesaplarını bozduğunun söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı