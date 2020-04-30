Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı
30.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:24

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Beyoğlu mesajında işçi ve emekçilerin ortaya koydukları alın teri ve emek ile ülkenin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Göreve geldikleri günden bu yana işçi ve emekçinin temel haklarını gözettiklerini dile getiren Beyoğlu, bundan sonra da aynı anlayışla devam ederek emekçilerle kente hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı.

"Bizi güçlü tutan emekçi kardeşlerimizin mücadelesidir." ifadesini kullanan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarında resmi bayram olarak kabul edildi. AK Parti iktidarı işçi ve emekçilerimizin sorunlarına samimiyetle çözüm üretmeye çalışarak bu konuda reform niteliğinde düzenlemeler yaptı. Sosyal güvenlikten temel haklara, özlük haklarından mali haklara kadar birçok alanda işçi ve emekçi kardeşlerimizin hak ve hukuku güvence altına alındı. 'İşçiye alın teri kurumadan ücretini ödeyiniz' diye buyuran Peygamberin ümmetiyiz. Her bakımdan emekçi ve işçi kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Beyoğlu, başta belediyedekiler olmak üzere hayatını alın teri ve emeği ile kazanan tüm emekçi ve işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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