Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret

06.09.2019 15:50

Türkiye Karate Federasyonu Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyoğlu, 14-17 Kasım'da Diyarbakır'da yapılacak olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasının organizasyon planlaması için kente gelen Türkiye Karate Federasyonu Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha ile makamında görüştü.

Başkan Beyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sporun alt yapısına vereceğimiz destekle Bağlar'ı spor merkezi haline getirmek istiyoruz. Spora ve sporcuya her alanda tam destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentte düzenlenen atletizm yarışlarında, 1500 ve 3000 metre mesafede hem ferdi hem de takım olarak şampiyonluğa ulaşan Bağlar Belediyespor atletleri, Başkan Beyoğlu'na ziyarette bulundu.

Beyoğlu, sporcuları kutlayarak, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA