Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, minik İklimiya'nın hayalini gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, minik İklimiya'nın hayalini gerçekleştirdi

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, minik İklimiya'nın hayalini gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Partili Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendisine ulaşan ailenin talebi üzerine engelli olan 6 yaşındaki İklimiya Kılıç'a tekerlekli sandalye hediye etti.

AK Partili Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendisine ulaşan ailenin talebi üzerine engelli olan 6 yaşındaki İklimiya Kılıç'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Diyarbakır'da toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal ve gönül belediyeciliği örnekleriyle öne çıkan Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kez yürüme güçlüğü çeken minik bir kız çocuğunun yüzünü güldürdü. Engelli olan 6 yaşındaki İklimiya Kılıç'ın durumunu kendisine ulaşan ailesinden öğrenen Başkan Beyoğlu, hemen harekete geçti. Temin edilen araç Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Güzel Kızoğlu tarafından aile ziyaret edilerek minik İklimiye'nin hizmetine takdim edildi.

Heyecanla tekerlekli sandalyeye binen İklimiya mutluluk pozları verirken, baba Recep Kılıç, kızının tekerlekli sandalyedeki mutlu pozunu paylaşarak Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Başkan Beyoğlu ise,"Minik kızımız bir nebze de olsa mutlu olduysa bu bize yeter" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, minik İklimiya'nın hayalini gerçekleştirdi
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, minik İklimiya'nın hayalini gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Beren Saat Selçuk Balcı Fatma Turgut
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Aziz Yıldırım Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, minik İklimiya'nın hayalini gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:00:49. #1.14#

title