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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, hafta sonu da 5 Nisan Mahallesinde vatandaşlarla görüştü.

Kendisine iletilen sorun ve talepleri dinleyen Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği vatandaşlara her koşulda milletin emrinde olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Beyoğlu, "Amacımız hizmet kalitesini artırmak, pratik çözüm üretmeye yönelik bir anlayış ortaya koyarak halkımızın memnuniyetini daha da artırmaktır. Bu pazar gününü de halkımızla beraber geçirelim, onların emirlerini ve beklentilerini dinleyelim dedik. Bu kadim şehre ve bu kadirşinas halka ne kadar hizmet etsek az. En mutlu olduğum, huzur bulduğum anlar halkla buluştuğum bu değerli vakitlerdir." diye konuştu.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Nisan, Güncel, Haberler

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