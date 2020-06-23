Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

14 aylık görevi boyunca ilçeye bağlı 48 mahallenin tamamına ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Başkan Beyoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dikkate alarak yapılacak hizmetler istişarelerde bulunduğunu söyledi.

Selahattin Eyyubi Mahallesi ziyaretinde özellikle yaşlıları ziyaret ettiğini aktaran Beyoğlu, "Tedbirlerimizi en iyi şekilde alarak yeni normalleşme sürecinin ruhuna uygun şekilde çalışıyoruz. 14 ayda yaklaşık 250 bin insanımızla bir araya geldik. BBundan büyük bir haz alıyoruz. Talepleri ve sorunları dinleyerek birlikte çözüm üretiyoruz. Her türlü eleştiriye ve öneriye sonuna kadar açığız." dedi.

Kaynak: AA