Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ihtiyaç sahibi vatandaşı evinde ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ihtiyaç sahibi vatandaşı evinde ziyaret etti

17.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:21
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ihtiyaç sahibi vatandaşı evinde ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşı evinde ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşı evinde ziyaret etti.

Yunus Emre Mahallesi'nde ailesinden kalma tek gözlü evde ikamet eden Veysi Gezer'i ziyaret eden Beyoğlu, geçimini hurdacılık yaparak sağladığını belirten 32 yaşındaki genç ile sohbet ederek, durumu ile ilgili bilgi aldı.

Gezer'in gıda ve nakdi destek ihtiyacını karşılayan Beyoğlu, imkanlar dahilinde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara destek olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Anne ve babasını yıllar önce kaybettiğini ifade eden Gezer ise çok kötü koşullarda yaşama tutunmaya çalıştığını anlatarak, kendisine destek eli uzatan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Bülent Ersoy Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Metin Oktay İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ihtiyaç sahibi vatandaşı evinde ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 11:24:23. #1.14#
title