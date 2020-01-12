Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ihtiyaç sahibi aileyi sevindirdi

12.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:00

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyaretinde karşılaştığı ailenin evinin bakımını yaptırdı.

Akşam gerçekleştirdiği ev ziyaretinde Kaynartepe Mahallesinde 3 çocuğuyla kiraladığı tek gözlü evde yaşayan Avcı ailesinin sıkıntısını gören Beyoğlu, evin tadilatının yapılarak ailenin ihtiyacının giderilmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine belediye ekipleri onarımını yaptığı evin eşyalarını da yeniledi.

Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerinde vicdanları yaralayan dramlarla karşılaştıklarını, imkanlar dahilinde çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tabi ki üzülüyoruz ama görevimiz sadece üzülmek değil, aynı zamanda çözüm üretmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imkanlarımızı zorlayarak böyle hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu iş sadece bizimle olmaz. Tüm kesimleri bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tek bir insanımız bile bu şartlarda yaşıyorsa bizler kafamızı rahat şekilde yastığa koyup uyumamalıyız."

Avcı ailesi evinin yenilenmesinden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA