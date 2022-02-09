Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evlat nöbetindeki ailelere ziyarette bulundu - Haberler
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evlat nöbetindeki ailelere ziyarette bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evlat nöbetindeki ailelere ziyarette bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri ziyaret ederek destek verdi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri ziyaret ederek destek verdi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül 2019 yılından bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileleri ziyaret eden Başkanı Beyoğlu, verdikleri kararlı mücadele nedeniyle tebrik ederek moral desteğinde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve güçlü liderliğinde teröre karşı başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Beyoğlu, annelerin direnişinin terör örgütünde çözülmeyi hızlandırdığını kaydetti. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evlat nöbetindeki ailelere ziyarette bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, PKK, Yerel, Haberler

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