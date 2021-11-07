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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini sürdürüyor

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini sürdürüyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürdü.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eşi Dürdane Beyoğlu ile Mevlana Halit ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde 5 aileyi ziyaret eden Beyoğlu, bebekleri doğan ailelere de çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyan aileler Beyoğlu ve eşine teşekkür etti.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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