Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini sürdürüyor
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürdü.
BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürdü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eşi Dürdane Beyoğlu ile Mevlana Halit ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde 5 aileyi ziyaret eden Beyoğlu, bebekleri doğan ailelere de çeşitli hediyeler verdi.
Ziyaretten büyük mutluluk duyan aileler Beyoğlu ve eşine teşekkür etti.
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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