Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İlçenin Dörtyol Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Beyoğlu vatandaşların ilgisiyle karşılandı.

Esnafın iş yerlerine davet ettiği Beyoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Sorunlarınızı çözüme kavuşturacağız." dedi.

Kaynak: AA