Başkan Beyoğlu vatandaşlar buluşmaya devam ediyor
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Başkan Beyoğlu vatandaşlar buluşmaya devam ediyor

09.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:34
Başkan Beyoğlu vatandaşlar buluşmaya devam ediyor

Vatandaşlarla yapılması planlanan toplu buluşmaları pandemi koşulları nedeniyle iptal etmek zorunda kalan AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, farklı bir yöntemi devreye sokarak sorunları çözmesiyle dikkat çekiyor.

Vatandaşlarla yapılması planlanan toplu buluşmaları pandemi koşulları nedeniyle iptal etmek zorunda kalan AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, farklı bir yöntemi devreye sokarak sorunları çözmesiyle dikkat çekiyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs hastalığının tüm dünyayı etkisi altına alıp ülkemizde de ciddi sıkıntılara yol açtığı dönemde hem hizmetleri aksatmaması hem de vatandaşlarla olan gönül buluşmalarını farklı yöntemlerle devam ettirmesiyle dikkat çekiyor. Belediyede yapılması planlanan toplu toplantıları pandemi nedeniyle iptal etmek zorunda kalınca başka bir planı devreye sokan Beyoğlu, mahalle buluşmalarını ziyaretler şeklinde gerçekleştirerek esnafların sorun ve taleplerini yerinde dinleme imkanı bulurken yine tedbirler ışığında vatandaşlara yönelik ev ziyaretleriyle de hastalara ve ihtiyaç sahiplerine moral aşılıyor. Ziyaretler sırasında ortaya çıkan dramatik yaşam öyküleri duygusal anların yaşanmasına neden oluyor.

"Siz kurallara uyun, biz sorunlarınızı çözeriz"

Nüket Coşkun Caddesinde ziyaret ettiği esnafların iş yerlerine girerek tek tek selam veren ve sohbet eden Beyoğlu, günlük yaşamın tedbirler ışığında devam ettirilmesinin altını çizerek maske, temizlik ve sosyal mesafe gibi pandeminin altın kurallarına mutlaka uyulmasını istedi. Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Beyoğlu, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için de beraberindeki belediye yetkililerine talimatlar verdi. Belediyeciliğin sorunların en kısa ve pratik yollarla çözülmesinin adresi olduğunu anlatan Beyoğlu, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği ve makul taleplerinin ivedilikle çözüleceği bir anlayışı oturtmak istediklerini dile getirdi.

"Belediyecilik mazeret üretme yeri değil"

Yunus Emre Mahallesinde vatandaşların evlerine misafir olan Başkan Beyoğlu, yaşlı, çocuk ve hasta vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşlara moral aşılayan davranışlarıyla gönüllerde iz bırakan Beyoğlu, pandemi sürecini gönül buluşmalarına engel olarak görmediklerini ifade etti. Beyoğlu, "Milletimiz yetki verdiği yöneticilerin yanında olmasını ve kendisini değerli görerek sorunlarının çözülmesini istiyor. Bu haklı talep bizim için onurdur. Bunun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Bulunduğumuz makamlar mazeret üretme ve vatandaşı hiçe sayma, sorunlarını öteleme yeri değildir. Bizim derdimiz milletimizin hizmetkarı olmak ve onların duasıyla yola çok daha güçlü bir maneviyatla devam etmektir" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu vatandaşlar buluşmaya devam ediyor
Başkan Beyoğlu vatandaşlar buluşmaya devam ediyor
Başkan Beyoğlu vatandaşlar buluşmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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