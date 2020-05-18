Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'dan Kadir Gecesi mesajı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Beyoğlu mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak, büyüklerin gönlünü alarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Yüce kitabımız Kur'anı Kerim bu gecede nazil olmuştur. Rabb'imizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi bir kez daha büyük bir huşu içerisinde idrak edeceğiz. Bu gecenin bu defa önemli özelliği dünyayı saran, insanlığı tehdit eden büyük bir salgının yaşandığı döneme denk gelmesi. Hastalığın son bulması için Rabb'imize bol bol dua edelim. Dualarımızda, İslam aleminin selamete ulaşmasını ön plana çıkaralım. Duaların en fazla kabul olduğu ulvi gecelerden olan Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA