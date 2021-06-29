Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Bismil'de vatandaşlarla bir araya geldi
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Bismil'de vatandaşlarla bir araya geldi

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Bismil'de vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 48 mahalle ve 92 mezradan oluşan ilçeye bağlı 140 yerleşim yerinin yanı sıra kentte bağlı diğer ilçeleri de ziyaret ederek vatandaşlarla gönül seferberliği kuruyor.

AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 48 mahalle ve 92 mezradan oluşan ilçeye bağlı 140 yerleşim yerinin yanı sıra kentte bağlı diğer ilçeleri de ziyaret ederek vatandaşlarla gönül seferberliği kuruyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe gezisi kapsamında Bismil ilçesine çıkarma yapan Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha önce belde olan Yukarı Salat Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar tarafından sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Beyoğlu, mahallenin belli noktalarında düzenlenen mini toplantılara katılarak sorun ve talepleri dinledi. Mahalledeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı satışlar dileyen Başkan Beyoğlu, vatandaşların daveti üzerine bazı evlere misafir oldu. Öğle yemeğinde vatandaşlarla beraber olan Başkan Beyoğlu ve beraberindekiler, mahalle sakinlerinden gelen çay davetlerini de geri çevirmeyerek gönül birliği oluşturdu.

"Milletimizin hizmetkarıyız, onların ayağına gidiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği vatandaşlarla samimi sohbetler yapan Başkan Beyoğlu, "Gece gündüz çalışarak Bağlarımıza hizmet ediyoruz. Bizim önceliğimiz Bağlar ama Diyarbakır'ımızın her köşesindeki sorun ve vatandaşlarımızın talebi de bizi ilgilendiriyor. Hiç birine duyarsız kalamayız. Bu bir gönül hareketidir. Milleti kendi ayağımıza getirmiyoruz, biz onların ayağına gidiyoruz. Fırsat buldukça her tarafa giderek aziz milletimizi dinliyoruz, eleştirilerinden feyiz alıyoruz ve imkanlar dahilinde çözüm üretiyoruz. İmkanımızın olmadığı noktalarda ise diğer kurumlarla iletişim kurarak çözüme vesile oluyoruz. Teveccühlerinden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Bismil'de vatandaşlarla bir araya geldi
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Bismil'de vatandaşlarla bir araya geldi
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Bismil'de vatandaşlarla bir araya geldi
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Bismil'de vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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