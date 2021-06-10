Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ailenin talebi ile 6 yaşındaki İklimiya'ya tekerlekli sandalye hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ailenin talebi ile 6 yaşındaki İklimiya'ya tekerlekli sandalye hediye etti

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ailenin talebi ile 6 yaşındaki İklimiya'ya tekerlekli sandalye hediye etti
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendisine ulaşan ailenin talebi üzerine bedensel engelli 6 yaşındaki İklimiya Kılıç'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendisine ulaşan ailenin talebi üzerine bedensel engelli 6 yaşındaki İklimiya Kılıç'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tekerlekli sandalye Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Güzel Kızoğlu tarafından evlerine gerçekleştirilen ziyarette İklimiya'ya teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu,"Minik kızımız bir nebze de olsa mutlu olduysa bu bize yeter." ifadesini kullandı.

Baba Recep Kılıç da ailece yaşadıkları sevinci sosyal medyadan yaptığı, "Kızımızı çok mutlu ettiniz, size hep dua edeceğim." paylaşımıyla belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı (2)
İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Sedat Peker Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Ezgi Mola Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Enes Ünal Aziz Yıldırım Roland Garros Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ailenin talebi ile 6 yaşındaki İklimiya'ya tekerlekli sandalye hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:00:11. #1.15#

title