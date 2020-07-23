Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı yayımladı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu, mesajında basının vatandaşların gözü, kulağı ve sesi olduğunu, etkin bir basın gücü oluşması için her zaman üzerlerine düşeni yerine getirdiklerini bildirdi.

Toplumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmenin basının en temel görevi ve sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Halkın gözü, kulağı ve sesi olmak gibi önemli bir misyonu üstlenen basınımızın vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmaları çok değerli bulmaktayız. Basınımızın olumlu ve yol gösterici, yapıcı ve memleketin yararını esas alan eleştirileri bizlere ışık olacaktır. Etkin bir basın gücü ve basın emekçilerimizin objektif koşullarda görevlerini ifa etmesi için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, görevlerini büyük bir fedakarlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, huzur ve başarılar temenni ederim."

Kaynak: AA