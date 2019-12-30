Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu: "2020 atılım yılı olacak"

30.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:42

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "2020 atılım yılı olacak. 2020 yılında hem yarım kalan projeleri tamamlayacağız hem de yeni projeleri hayata geçireceğiz." dedi.

Beyoğlu yaptığı açıklamada, sosyal projeler, hizmetler ve gönül belediyeciliği açısından iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, hem hizmet sunduklarını hem de vatandaşlarla gönül bağı kurduklarını söyledi.

2020 yılında bunu artırarak devam ettirmek istediklerini ifade eden Beyoğlu, "Yerel yönetimlerin görevi siyaset değil hizmet yapmaktır. El ele verelim ve Bağlar'ı hizmetlerle hak ettiği yere getirelim." diye konuştu.

Beyoğlu, ilçede kronik sorunları çözmeye başladıklarını dile getirerek, geçmişteki olumsuz imajı bir tarafa bırakarak ilçeyi AK Parti belediyeciliğinde bölgede model bir ilçe haline getirmek istediklerini aktardı.

Bağlar'ın uzun yıllar hizmetten mahrum bırakıldığını anlatan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bağlar nüfus ve alan bakımından Diyarbakır'ın en büyük ilçesi. Konum olarak Diyarbakır'ın kalbi ve merkezi sayılıyor. 450 bine yaklaşan nüfusu ile 36 ilden daha büyük olan ilçemiz ne yazık ki uzun yıllar hizmetten mahrum bırakıldığı için aynı zamanda kentimizin en geri kalmış ilçesi olarak dikkati çekiyor. Biz, 'gönül belediyeciliği', 'hizmet belediyeciliği' ve 'sosyal belediyecilik' dedik. 8 ayda 70 binden fazla vatandaşımızla gönül dilini kullanarak güçlü bir iletişim kurduk. Gerek belediyenin imkanlarını seferber etmemizde gerekse vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerinde ziyaret etmemizde çok ciddi bir bağ oluştu aramızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizler için talimat anlamına gelen, 'Belediyeler siyaset değil, hizmet yapsın.' sözlerini esas alarak ayrım yapmadan milletimizin tüm fertlerine hizmet etmeye gayret ediyoruz."

Bölgede organik tarım çalışması yapan ve aynı zamanda kendi asfaltını üreten ilk belediye olduklarını anlatan Beyoğlu, eğitime de ciddi katkı sağladıklarını dile getirdi.

Beyoğlu, yeni aldıkları çevreye duyarlı modern araçlar ve personel ile ilçenin kronik hale gelen temizlik sorununu önemli ölçüde çözdüklerini aktararak, "Paris'te örneği olan kent içi organik tarımı Bağlar'a getirmek için ciddi adımlar attık. Bağlar'ın tarihteki misyonu ve özelliği meyve bağları ve ormanlık alanlarıdır. İlçemiz ismini buradan alıyor. Ne yazık ki çarpık kentleşme ile bunlar yok edildi. Şimdi biz yeni Bağlar dediğimiz yeni yerleşim alanlarının olduğu bölgelerde organik tarımı hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgeye özgü Karacadağ bazalt taşlarını arazilerden temizleyip vatandaşlara sıfır maliyetli tarım alanları kazandırdıklarını aktaran Beyoğlu, oluşturdukları konkasör şantiyesi ile bu taşları değerlendirerek vatandaşlara modern yollar yaptıklarını belirtti.

Yılda 600 bin ton sıcak asfalt üretilecek bu tesiste sadece Bağlar'ın değil en az 5 ilçenin daha asfalt ihtiyacını karşılayacaklarını anlatarak, "Eğitim seferberliği çağrısına uygun şekilde de bir kütüphanemizi eğitim merkezine çevirerek tam donanımlı ve özel okulları aratmayan imkanlarla yoksul ve dar gelirli ailelerimizin çocuklarına ücretsiz eğitim veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bağlar için yapacakları en önemli hizmetin çarpık kentleşmeye son vermek olacağına işaret eden Beyoğlu, kentsel dönüşüme 2020 yılının ilk aylarında başlayacaklarını bildirdi.

"2020 atılım yılı olacak. 2020 yılında hem yarım kalan projeleri tamamlayacağız hem de yeni projeleri hayata geçireceğiz." diyen Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Kent içi tarım projemizde sonuç alarak, inşallah doğrudan halka satışlara başlayacağız diye düşünüyoruz. Tanzim noktaları oluşturarak tarladan sofraya şeklinde sebze ve meyveleri uygun fiyatlarla vatandaşımıza sunmak istiyoruz. Yeni yeşil alanlar, dinlenme alanları ve parklar inşa edeceğiz. Spor tesislerimizin projesine start vermek istiyoruz. Kentsel dönüşüme 2020 yılı başlarında yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde başlayacağız inşallah. Bağlar için asıl proje budur. Bu proje tamamlandığında Bağlar'ın makus gibi görünen talihi değişecek diye düşünüyoruz. Sıcak asfalt üretimini hızlandıracağız. Tüketen değil üreten ve üretilmiş olanı da koruyan bir belediye olmak istiyoruz. Bu vesile ile 2020 yılında başta Diyarbakır ve Bağlar olmak üzere ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış ikliminin hakim kılmasını temenni ederek tüm hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA