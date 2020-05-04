Bağlantısızlar Hareketi liderlerinin Covid-19 Zirvesi başladı
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Bağlantısızlar Hareketi liderlerinin Covid-19 Zirvesi başladı

Bağlantısızlar Hareketi liderlerinin Covid-19 Zirvesi başladı
04.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:46

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) liderleri Azerbaycan'ın öncülüğünde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı iş birliği gündemiyle bir araya geldi.

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) liderleri Azerbaycan'ın öncülüğünde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı iş birliği gündemiyle bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Dönem Başkanı İlham Aliyev'in girişimiyle Bağlantısızlar Hareketi Temas Grubu formatında yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında "Covid-19'a karşı birlikteyiz" konulu zirve toplantısı video konferans yöntemiyle başladı. Devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı video konferansa Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu Başkanı, Afrika Birliği Başkanı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell katıldı.

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in girişimi ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Olağanüstü Zirvesi 10 Nisan'da "Covid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma" temasıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti. Azerbaycan, korona virüsle ulusal düzeyde mücadele etmek için önlemlerini sürdürürken bölgesel ve küresel düzeyde korona virüse karşı dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da adımlar atıyor.

Öte yandan 25-26 Ekim 2019 tarihlerinde başkent Bakü'de düzenlenen 18. Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçmişti. Azerbaycan 2022'ye kadar Bağlantısızlar Hareketi'ne başkanlık edecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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