Bağlantılı Bir Dünyada Politika Şekillendirme' Konulu Doha Forumu Başladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres'in ve Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı iki gün sürecek olan 'Bağlantılı Bir Dünyada Politika Şekillendirme' konulu Doha Formu Katar'ın Başkenti Doha'da başladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ev sahipliği yaptığı Doha Forumu'na uluslararası kuruluş temsilcileri, enstitüler üst seviye yöneticiler katılıyor. Katar üst seviye yöneticilerin de katıldığı toplantı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin konuşmasıyla başladı.

Katılımcı konuşmacılarının arasında BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu, BM Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa'nın da olduğu belirtildi.

En önemli modern uluslararası faaliyetlerden biri olan Doha Forumu 18 yıldır faaliyetini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Doha Formu'nda birçok önemli bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınıyor ve ciddi kolektif faaliyetler hakkında görüşler paylaşılıyor.

18'inci Doha Forum'unda 'Bağlantılı Bir Dünyada Politika Şekillendirme' konusu ele alınarak güvenlik, barış, arabuluculuk, ekonomik gelişme, eğilimler ve geçişler konusunda görüşler ve düşünceler belirtilecek.

Bu yılın Doha Forumu'dan 25 genel ve paralel oturumlar düzenleneceği, prestijli uluslararası ve önde gelen kuruluşların vasıtasıyla işbirliğinde yeni bir döneme kapı aralanacağı belirtiliyor.

Doha Foruma'na Münih Güvenlik Konferansı, Uluslararası Kriz Grubu, Avrupa Dış ilişkiler Konseyi'nin yanı sıra birçok uluslararası kuruluşun katıldığı belirtildi. - DOHA