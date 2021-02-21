Bağlantı kavşağı Kulu Makasında sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Türkiye'nin önemli kavşakları arasında yer alan Kulu Makas Mevkisi'nde sessizlik hakim.

İç Anadolu Bölgesinin önemli bağlantı yolu olan ve yoğun trafiğin yaşandığı Kulu Makası, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarında, kısıtlamadan muaf tutulan ağır vasıta araçlar yoğunlukta geçiş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu