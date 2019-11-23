Bağlantı elemanları sektörü 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine URGE ile yürüyecek

23.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:00

Türk çelik sanayinin önemli bir alt sektörü olan bağlantı elemanları, 2023 yılı için belirlediği 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için firmalarının üç yıl boyunca birlikte hareket edeceği URGE projesine başladı.