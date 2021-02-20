Bağlamanın teline vuruyor, pandeminin stresinden kurtuluyorlar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde aralarında doktor, hemşire, mühendis ve muhasebecilerin bulunduğu bir grup, kontrollü sanatsal faaliyet yürüterek, bağlamanın teline vurup, pandeminin stresini atma çalışıyor.

Erdemli Belediyesi Kültür Müdürlüğü, pandemi sürecinden etkilenen meslek dalları için kontrollü sanatsal faaliyetler düzenliyor. Birçok meslek dalından sanatseverin bir araya geldiği bağlama kursunda ise kimi zaman bağlamanın teline dokunuyor, kimi zaman ise söyledikleri türkülerle dinleyenlerin bam teline dokunuyor.

Pandemi sürecinin etkilerini, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte, sanatın iyileştirici gücü ile atmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu , "Kontrollü normalleşme sürecinde hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla birlikte, onların bu süreci daha sağlıklı atlatmaları adına aynı zamanda terapi hizmeti görecek, bir takım sanatsal faaliyetlere imza atıyoruz. Bu süreci hep birlikte daha sağlıklı, daha iyi atlatmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.Kursta bulunan 28 yıllık hemşire Fatma Metik, sanatın iyileştirici gücüne inandığını belirterek, "Tabi ki pandemiden dolayı hepimiz çok gerildik, çok yorulduk. Yıllardır zaten meslek açısından riskli ve zor işleri başardık arkadaşlarımızla birlikte. Fakat bu dönem bizim bilmediğimiz hakikaten anlamadığımız biyolojik savaş gibi hissettiğimiz, çok zorlu bir süreçti. Ben 28 yıllık bir sağlık çalışanıyım. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Gerçekten çok zorlandık. Tüm halkımızda çok zorlandı. Ama o açıdan elimizden ne geliyorsa, elimizden ne geliyorsa, hatta gönlümüzden ne geçiyorsa yapmaya çalıştık. Mesleğimizin zorluğu var, bunun ağır stresleri var. Ama müziğinde her zaman iyileştirici bir etkisi var. Hocamızla beraber, iş stresimizin, evle ilgili streslerimizin, çoğundan uzaklaşıyoruz. Kafamız çok güzel bir şekilde hani rahatlamış bir şekilde gidiyoruz evimize. Çok mutluyuz bunun içinde" diye konuştu.Söylediği türkülerle gönülleri titreten Psikolog Sahra Uzlar ise müziğin terapi gücüne dikkat çekerek, "Müziğin bütün doğa ve evren için bir terapi olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bizim gibi düşünen ve hisseden insanlar içinde inanılmaz rahatlatıcı bir yönü var müziğin. Aynı zamanda da bir enstrüman çalmanın. Müziği duymak bile, çok iyileştirirken insanı bunun için çalışmak, bu şekilde bu müziğin bir parçası olmak bu dünyadan bir ses gibi, bu dünyaya ses vermiş gibi hissediyor kendini. Bu yüzdende bu parçada, yer almak çok güzel. Müziğin bir yönünden tutmak. Bu sıkıntılı sürecimizde, böyle dinlendirici müzikler dinlemek, özellikle bu aktivitelerde bulunmak çok faydalı oluyor bana ve eminim arkadaşlarımda o şekilde. Hepimiz aslında burada bir gurup terapisi gibi burada kendimizi buluyoruz" ifadelerini kullandı.Makine mühendisi Mustafa Tombul da, "Böyle bir süreçte, bizim bu şekilde bir aktivite yapmamız, bu sürecin daha da kolay geçmesini sağlayacağına inanıyorum" derken Muhasebeci Nazire Karakeleş, günün yoğunluğunu, sürecin stresini attıklarını vurgulayarak, "Çok yoğun bir iş temposu içerisindeyiz. Bütün gün hesaplar kitaplar rakamlar ve tamamen beynimizin dolu olduğu, bir şekilde koşa koşa geldiğimiz deşarj olmaya geldiğimiz, moral bulmaya geldiğimiz bir yer bizim için" dedi.

Öte yandan sanatsal faaliyetlere katılmak isteyenler, Erdemli Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne başvurabiliyor.

- Vuruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı