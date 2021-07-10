Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor Hem türkü söylüyor hem de tamir yapıyor Şanlıurfa'da yanık sesli bağlama ustası genç, söylediği türküleri ile dinleyenleri mest ediyor.

Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor

Hem türkü söylüyor hem de tamir yapıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yanık sesli bağlama ustası genç, söylediği türküleri ile dinleyenleri mest ediyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde yer alan 10 metrekarelik işyerinde bağlama tamiri yapan 35 yaşındaki usta Yılmaz Kas, okuduğu türküleri ile dinleyenleri mest ediyor. 14 yıldır sevdiği bağlama ustalığı mesleğini sürdüren Kas, müzik kültürüne hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. Yanık sesi ile türkü söyleyip, bağlama tamiri yapan Kas, aynı zamanda gençlere de düzenlediği kurslarla bağlama çalmayı öğretiyor.

Yanık sesi mest ediyor

35 yaşındaki bağlama ustası Yılmaz Kas, "Yaklaşık 14 yıldır müzik sektöründe hizmet etmeye çalışıyorum. Bu kültüre hizmet etmeye çalışıyorum. Şanlıurfa'da kendi doğduğum topraklarda müzik kültürüne hizmet etmek de ayrıca benim için bir mutluluk ve gurur veriyor. Burada bağlama satışlarımız var. Toptan ve perakende satışlarımız var. Ayrıca eski bağlamaların tamir, bakım ve onarım işlerinin de yapıyorum. Bağlama ile ilgili tüm çalışmaları bu atölyede yapıyorum. Türkiye'nin her iline bağlama satışları gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor
Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor
Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor
Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Burak Özçivit Melisa Döngel
Spor Balotelli Arda Turan Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 19:30:31. #1.14#

title