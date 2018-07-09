Bağlama Telinden Yuva Yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaattan topladığı bağlama telinden yuva yapan kumru, çevredekilerin ilgisini çekiyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan kentte bir kumru, ilçenin en işlek yeri Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir otelin alt katındaki iş yerinin klimasının hortumları üzerine, çevredeki inşaatlardan topladığı bağlama teli parçalarından yuva yaptı.

Kuşun yaklaşık bir ay önce oluşturduğu ve iki yavru kumrunun da bulunduğu yuva, görenleri şaşırtıyor.

Vatandaşlar, yuvanın yanına bıraktığı kaba yem doldurarak kumru ve yavrularının daha rahat beslenmesini sağlıyor.

Esnaf Hikmet Özdemir, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir buçuk ay önce bir kuşun söz konusu yerde yuva yaptığını gördüklerini söyledi.

Gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını belirten Özdemir, "Karşı inşaattan topladığı bağlama telleri ile burada bir kuşun yuva yaptığını gördük. Esnaf olarak yemesine, içmesine yardımcı oluyoruz. Burada esnafın ilgi odağı oldu. Daha önce böyle bir şeye rastlamadım. Yuvada iki yavrusu var. Anneleri ara sıra gidip geliyor." dedi.

Esnaf Sinan Ova da yuvayı geçen günlerde fark ettiğinin dile getirerek, "Kuş güzel bir şey yapmış. Buradaki kuşlar ilgi odağı oldu. Bazen bakıyoruz, yem falan bırakıyoruz. Beslenmeleri için kolaylık sağlıyoruz. Büyüyünceye kadar bunlara göz kulak olacağız." diye konuştu.